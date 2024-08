Magazin Hattı Türkbükü'nde tatilde... Paris Bıçakcı, Türkbükü'nde tatil yapıyor



Paris Bıçakcı, Türkbükü’nde objektifimize yansıdı. Gün boyu dostlarıyla birlikte Maçakızı’nda denizin keyfini çıkaran Paris Bıçakcı akşam saatlerinde ise aile yemeği için Miam’a geçti. Katıldığı davetlerdeki şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Bıçakcı objektiflere poz verirken sonrasında ise Miam’a geçti. paris bıçakcı

400 Bad request

Your browser sent an invalid request.