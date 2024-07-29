Sağlıklı etkinlik...

Diyetisyen Şükran Yıldız, kendi özel formülü ile yarattığı "Deep Berry Tea" adını verdiği çayının tanıtımını Bodrum’da düzenlediği şık bir davetle gerçekleştirdi. Şükran Yıldız, kendi özel formülleriyle yarattığı çaylarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü diyetisyen, geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığı ürünlerin ardından bu yıl da kendi formülleri ile yarattığı çayın tanıtım lansmanını ünlü marka danışmanı ve tasarımcı Sedef Çalarkan'ın ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach' de gerçekleştirdi. Son derece keyifli bir ortamda, birbirinden özel ikramlar eşliğinde misafirlerin ağırlandığı etkinlik büyük bir ilgi gördü.