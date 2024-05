Lezzet tutkunlarına açılış

L’Entrecôte de Paris, Kanyon’dan sonra Acarkent’te açıldı. Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel ortaklığında lezzet tutkunlarını ağırlayacak olan L’Entrecôte de Paris, yeni mekanında hizmet vermeye başladı. L’entrecote de Paris Acarkent’te kendine özgü sosuyla pişirdiği antrkotları, damaklarda lezzete dönüşen hamburgerleri ve mekana has spesiyalleri ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Hafta Sonu L’entrecote de Paris’in ortaklarından Metin Şen dostlarını ağırlayarak mini bir açılış yapmış oldu. Metin Şen’i yeni mekanında yalnız bırakmayan dostları arasında; Selim-Eda Kosif, Burak-Gülin Karabacak gibi isimleri vardı. 80 yıldan uzun bir süre önce L’Entrecôte de Paris’in kurucusu Armand Champvert’in formüle ettiği özel tarif olan cafe de paris sosunun et yemeklerine en gurme dokunuş olarak sunulduğu menü, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Menüsünün yanı sıra kendine has şık ambiyansıyla göze de hitap eden mekan öğlen ve akşam yemeklerini unutulmaz kılacak.