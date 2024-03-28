Magazin Hattı

Çoçuklar için özel davet...

Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği, önceki akşam İstanbul’da özel bir iftar daveti düzenlendi.

Giriş: 28 Mart 2024 Perşembe
Çoçuklar için özel davet...

ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Zehebi ve Fairmont Quasar Istanbul Genel Müdür’ü Nicolas Kipper ev sahipliğinde gerçekleşen, ÇABA Derneği üyeleri ve özel davetlilerin katıldığı geceden elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılmak üzere ÇABAÇAM Eğitim Birimi’ne aktarılacak. Büyük ilgi gören yardım gecesine iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede desteklerinden dolayı davetlilere teşekkür eden Özlem Zehebi; “Dostlarımızla bugün burada olmak çok büyük mutluluk. Ne mutlu bize yine aynı sofrayı paylaşmak nasip oldu. İnşallah bütün iyi dileklerimiz kabul olur. Bu gece toplanacak gelirle birçok çocuğa destek olacağız. Herkesin çok emeği var, herkese çok teşekkür ederiz” dedi.


Çaba Derneği ÇABAÇAM

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