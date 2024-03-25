Magazin Hattı

Tapan ikinci kez baba oldu!

İş insanı Eran Tapan ile Demet Sönmez çifti anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

Giriş: 25 Mart 2024 Pazartesi
Tapan ikinci kez baba oldu!

İlk evliliğini 1991 yılında Sakıp Sabancı’nın kızı Sevil Sabancı ile yapan iş insanı Eran Tapan, 27 yıl sonra ikinci kez damat olmuş ve aynı zamanda iş ortağı olan Demet Sönmez ile hayatını birleştirmişti. 2021’de Ankara’daki JW Marriott Hotel’in bahçesinde gerçekleşen düğünle ikinci kez nikah masasına oturarak Demet Sönmez ile evlenen iş insanı Eran Tapan, geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sakıp Sabancı’nın kızı Sevil Sabancı ile yaptığı ilk evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Eran Tapan, bu kez erkek çocuk babası oldu. Galatasaray Kongre Üyesi olan iş insanı Eran Tapan ve eşi Demet Tapan, 5 Şubat’ta Amerika’nın Miami şehrinde dünyaya gelen oğullarına Leo Eran adını verdi. Eran Tapan eşi Demet Tapan ile birlikte Miami’nin simgelerinden olan Ocean Drive’daki tarih gösteren anıt önünde kucaklarında oğulları Jr Eran ile mutluluk pozları verdi. Babası Eran Tapan ile Demet Sönmez’in nikah şahidi olan ve evlilik fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Melisa Tapan, Miami’deki Mount Sinai Medical Center’da dünyaya gelen kardeşi Leo Eran Tapan’ın doğumunda da babası Eran Tapan’ın heyecanına babaannesi Elçin Tapan ve halası Ela Tapan Karani ile ortak oldu. Demet-Eran Tapan çifti 5 Şubat’ta Miami’de dünyaya gelen oğullarıyla birlikte tatil yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü.

Demet Sönmez Eran Tapan

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