Kars'ta ralli heyecanı...

Duja Hotels ve VST Tour sponsorluğunda organize edilen ralliye, 26 araç ve 52 sporcu katıldı.3 gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde koşulan rallide, Parkur Racing'den 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Litvanyalı copilotu Andris Malnieks ile birinciliğin sahibi oldu. Kars Valisi Ziya Polat, yarışı izlemeye gelen halk ile buluştuğu seyirci noktasında, Kars ve Sarıkamış’ın marka değerinin her geçen gün arttığını, uzun süreden sonra tekrar otomobil sporlarının Sarıkamış’a gelmesinden mutluluk duyduğunu söylerek, uluslararası organizasyonlar için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

OTOMOBİL TUTKUNLARI BODRUM'DA BULUAŞACAK

Sarıkamış Rallisi sponsorlarından VST tour Genel Müdürü Volkan Gökay, spor ile turizmin bir arada olmasının her zaman bölgeye katkısının büyük olduğunu ve sportif sponsorluklarına devam edeceklerini dile getirdi. Organizasyonun bir diğer sponsoru Duja Hotels’in CEO’su Şahin Seval ise bu organizasyon bölge tanıtımı için çok önemli olduğunu ve bu sponsorluklara çok önem verdiklerinin altını çizdi. Seval, Rally Bodrum’un da sponsoru olan Duja Hotels’in, bu sezon da Bodrum’da otomobil sporları tutkunlarını misafir edeceklerini söyledi.