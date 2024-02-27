Magazin Hattı

Kars'ta ralli heyecanı...

Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirildi.

Giriş: 27 Şubat 2024 Salı
Kars'ta ralli heyecanı...

Duja Hotels ve VST Tour sponsorluğunda organize edilen ralliye, 26 araç ve 52 sporcu katıldı.3 gün boyunca kar ve buz kaplı zeminde koşulan rallide, Parkur Racing'den 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Litvanyalı copilotu Andris Malnieks ile birinciliğin sahibi oldu. Kars Valisi Ziya Polat, yarışı izlemeye gelen halk ile buluştuğu seyirci noktasında, Kars ve Sarıkamış’ın marka değerinin her geçen gün arttığını, uzun süreden sonra tekrar otomobil sporlarının Sarıkamış’a gelmesinden mutluluk duyduğunu söylerek, uluslararası organizasyonlar için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

OTOMOBİL TUTKUNLARI BODRUM'DA BULUAŞACAK

Sarıkamış Rallisi sponsorlarından VST tour Genel Müdürü Volkan Gökay, spor ile turizmin bir arada olmasının her zaman bölgeye katkısının büyük olduğunu ve sportif sponsorluklarına devam edeceklerini dile getirdi. Organizasyonun bir diğer sponsoru Duja Hotels’in CEO’su Şahin Seval ise bu organizasyon bölge tanıtımı için çok önemli olduğunu ve bu sponsorluklara çok önem verdiklerinin altını çizdi. Seval, Rally Bodrum’un da sponsoru olan Duja Hotels’in, bu sezon da Bodrum’da otomobil sporları tutkunlarını misafir edeceklerini söyledi.

Sarıkamış Rallisi Duja Hotels Şahin Seval

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da sanat sohbetleri...

“Sanat Sohbetleri” serisinin ikincisi cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla yapıldı

Güncel En sevdikleriyle yeni yaş kutlaması...

Ünlü oyuncu Beren Saat, yeni yaşını cemiyet hayatından ünlü isimlerin de katıldığı çok özel bir partiyle kutladı
Güncel Kısa saç modasının temsilcileri..

Cemiyet hayatından ünlü kadınlar, daha dinamik ve modern görünüm sağlayan kısa saçlarını yıllardır aynı modelde kullanıyorlar
Magazin Hattı Kars'ta ralli heyecanı...

Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirildi.

Magazin Hattı "Odaklanma" sergisi...

Ressam Sara Özsarfati'nin "Odaklanma" adlı ilk kişisel resim sergisi açıldı.

Magazin Hattı Torunuyla alışverişte...

Bilgün Sazak, torunu Şira ile Nişantaşı'nda AVM gezisi yaptı
Güncel Ailece Uludağ keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin - İzzet Özilhan çifti hafta sonunu kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ'da geçirdi.

Güncel Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Corporate Weekend, Uludağ’da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı.

Jet Set SAG Ödülleri'nde kırmızı halı stilleri...

30. Screen Actors Guild Ödülleri dün akşam Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Kırmızı halıda yürüyen yıldızlar stilleriyle göz doldurdu
Caddeler Bebek'te hareketli hafta sonu...

İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı
Magazin Hattı Milano Moda Haftası'nın özel konukları

Milano Moda Haftası'na özel davetli olarak katılan Sinem Ayan ve kardeşi Şebnem Arslan, Tom Ford CEO'su Lelio Gavazza ile bir araya geldi
Güncel Albayraklar'ın eğlenceli gezisi...

Genç iş insanı Hikmet Albayrak eşi Alpin Albayrak ile verdiği eğlenceli pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.