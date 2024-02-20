Londra'da görkemli defile

Birçok Hollywood yıldızını giydiren Barrus markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, sıfır atık prensibiyle Bursa’da Seçen Tekstil tarafından üretilen recycled kumaşlar ile hazırladığı

koleksiyonunu ilk kez Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkardı. Koleksiyona özel olarak tel kırma sanatıyla Anatolian Craft tarafından hazırlanan ayakkabıların tasarımlara eşlik ettiği ve Enis Arıkan,

Şebnem Bozoklu, Tuvana Türkay, Lily Catalifo, Stefanie Martini, Elizabeth Tan, Aishwarya Sharma, Mr. Best ve Naomi Isted gibi ünlü simaların da izlediği defile moda haftasının en beğenilen ve ilgi gören

defilelerinden oldu. Alman ZDF televizyonu, Evening Standard, The Telegraph, British Vogue, Harper’s Bazaar UK gibi bir çok global medya kuruluşu da defileyi takip edenler arasındaydı. Barrus’un iş birliği yaptığı Artue markasının hem defile alanı için hem de tüm katılımcılara özel hazırladığı aromaterapi yağları da Londra’da büyük ilgi gördü.