Galerie D'art La Visione kapsamında Sent Antuan Kilisesi'nde düzenlenen Four Seasons in Love sergisi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen açılışıyla izleyicileriyle buluştu. Yerli ve yabancı sanat çevresinde sanatı ile isim yapmış 136 Sanatçının 152 eseriyle katılım gösterdiği sergiye ilgi oldukça yoğundu. Four Seasons in Love Sergisi 17 Şubat tarihine kadar 11:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.