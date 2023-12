Tarihsel lezzet yolculuğu

Pınar Eczacıbaşı, Sinan Öncel, Elvan Ersoy, Taner Yıldırım, Zeynep Hilal Boy, Osman Gürsoy, Bilgin Albayrak ve eşi Ayşe Albayrak gibi cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı açılış daveti tüm konuklardan tam puan aldı. 550 yıllık tarihsel yolculuk misafirlere özel ve büyüleyici bir deneyim yaşatırken mekanın rezervasyonlarının hızla dolması dikkat çekti. Olden 1545 için Olden 1772’de daha önce ağırlanan misafirlere rezervasyon önceliği tanındı. ‘Olden 1545’ 2023 yılının en çok konuşulan mekânı Olden 1772’yi hayata geçiren Gen Group yatırımcıları Alper Karavar ve Gürol Yığar tarafından İstanbul gastronomi hayatına kazandırıldı. İki genç yatırımcı tüm konuklarla tek tek ilgilendi. Gece, mekan içinde bulunun tarihi More Than Old Bar’da after parti ile devam etti.