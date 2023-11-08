Bodrum'da Tiyatro Festivali !

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), 3 Kasım Cuma akşamı gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali Onur Ödülleri Seçkin Selvi, Dikmen Gürün, Haldun Dormen ve Yücel Erten'e verilirken, törene katılamayan Gürün'ün ödülü Seçkin Selvi’ye, Dormen’in ödülü ise Mustafa Alabora’ya takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın "Deli Dumrul" oyunuyla başlayan festivalde, Yücel Erten ile Mustafa Avkıran ve Daphnis Kokkinos ile Koza Tamdoğan, gerçekleştirdikleri söyleşilerde izleyicilerle bir araya geldi. Festivale Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Coşkun ve Asuman-Hüsnü Güreli çifti de katıldı. Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum ise Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50'nci yılında yazarın 'Mavi Sürgün'üyle gün batımına yelken açacak. Jehan Barbur’un ev sahipliğinde bir hafta boyunca devam edecek okuma tiyatrosunun ilk gününde Mustafa Alabora ve Deniz Çakır, 'Mavi Sürgün'den bölümler okudu. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival, 7 Kasım’da “Gelin Tanış Olalım” oyunu, 8 Kasım’da Sema Moritz’in “Efsane Hanımlar" konseri, 10 Kasım’da ise "Şarkıların Cumhuriyeti" başlıklı ücretsiz konserle devam edecek.