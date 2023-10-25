ÇABA'dan 100. yıl kutlaması

ÇABA Derneği ve Fairmont Quasar Istanbul, Luna Balo Salonu’nda Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlandığı ve elde edilen tüm gelirin ÇABAÇAM Eğitim Birimi’ne aktarıldığı bir Cumhuriyet Kutlaması düzenledi. Cumhuriyet’in 100. yılına özel gerçekleşen ve büyük ilgi gören gecede iş, sanat

ve cemiyet dünyasından Eda Kosif, Simay Kamer, Esin Demirören, Ergül Azaphan, İpek Başyazıcıoğlu Şenay Turgut Abacı, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör gibi çok sayıda isim yer aldı. Geceden elde edilen gelirin tamamı, ÇABAÇAM Eğitim Birimi’ne aktarıldı. Gecede konuklara Executive Chef Ercan Yamantürk tarafından “Türkiye'nin yedi bölgesinden yemekler konsepti ile hazırlanan lezzetler sunuldu. Melis Köksal’ın caz ve Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarı ile renklenen gece, zeybek performansı ile devam etti. Gecenin sonunda sahne alan Murmusica ise

hareketli ritimleriyle konuklara keyifli saatler yaşattı.