Magazin Hattı

“Hayat Askıda Kalmasın” projesi...

Gülmek İyileştirir Derneği ve Liv Hospital “Hayat Askıda Kalmasın” sosyal sorumluluk projesine özel etkinlik düzenledi.

Giriş: 21 Eylül 2023 Perşembe
“Hayat Askıda Kalmasın” projesi...

Liv Hospital ve Gülmek İyileştirir Derneği ile birlikte tiroid, meme, akciğer ve çocukluk çağı kanserlerine karşı farkındalık oluşturmak için geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. “Hayat Askıda Kalmasın” sosyal sorumluluk projesinde, kanserde erken tanı için yapılan sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmek için birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri gönüllü olarak yer aldı. Dört gün boyunca, kanser hastalığında erken tanının önemine vurgu yapmak için sergilenecek olan fotoğraflarda; İş İnsanı Pelin Ulusoy, Toplum Gönüllüsü Monik İpekel, İş İnsanı Neslişah Yılmaz, Suna Dumankaya, Harun Dumankaya, Betül Gülbahar, Toplum Gönüllüsü Hülya Vurgun Şahbaz, Toplum Gönüllüsü Alev Törüner, Güzellik ve Yaşam Koçu Çiğdem Üregen, Oyuncu Derya Baykal, Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı, İş İnsanı Selim Makzume, Liv Hospital Kurumsal İletişim ve Marka Grup Müdürü Mine Tuduk, İş İnsanı Ebru Kain ve Liv Hospital hekimlerinden Prof. Dr. Erkan Çakır, Uzm. Dr. Dicle Çelik, Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof. Dr. Gülşen Köse, Dr. Öğr. Gör. Emre Çenesiz ve Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir, derneğe üye olan ailelerin çocukları ile birlikte yer alıyor.

Hayat Askıda Kalmasın Gülmek İyileştirir Derneği

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