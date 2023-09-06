Özyurtlar ve Gündüz ailesinin mutlu günü

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt’un Yönetim Kurulu Üyesi olan oğlu Alper Özyurt ile Erşen Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban-Arzu Gündüz’ün kızları 26 yaşındaki Mimar Dilara Gündüz, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul Otel’de dillere destan bir düğün ile dünyevine girdi. 3 yıl önce Bodrum’da tanışan çiftin nikâhını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıyarken, Seçkin Çengeloğlu, İnci, Hakan Becel, Elif Tatlıcı ve İpek Kacar çiftin nikâh şahitliğini yaptı. İş dünyasını bir araya getiren düğünde sahne alan Sibel Can, Altay ve Ceylan davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Dilara Hanımın gelinliği Raşit Bağzıbağlı imzalı, Alper Beyin damatlığı ise Önay Bağzıbağlı kardeşlerin imzası taşıyor. Çift düğünden sonra balayı için Avrupa turuna çıktı.