Magazin Hattı

Bodrum'da yıl dönümü

Psikiyatrist Ali Gök ve başarılı iş kadını eşi Firuze Gök evlilik yıldönümlerini romantik bir akşam yemeğiyle kutladı.

Giriş: 18 Ağustos 2023 Cuma
Bodrum'da yıl dönümü

Psikiyatrist Ali Gök ve başarılı iş kadını eşi Firuze Gök evlilik yıldönümlerini romantik bir akşam yemeğiyle kutladı. Yaz tatili boyunca Bodrum’daki villasında tatil yapan Gök çifti evlilik yıldönümlerini Bodrum Galia’da kutladı. Mutlu evliliklerinde 26 yılı bitiren ve bu 26 yılda acısıyla tatlısıyla birçok anı biriktiren Gök çifti bu özel anları sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmezken Firuze Gök “26 yıllık evliliğimizde birbirimize saygımızı ve sevgimizi asla yitirmeden birçok mutluluk sığdırdık” dedi.

Ali Gök Firuze Gök yıldönümü

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