Bodrum’da gastronomi şöleni

Be Premium Bodrum, tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Etkinliğin ilk şefi Poala Griffa'nın eşsiz tasarımı ile harmanlanmış menüsü büyük beğeni aldı. Etkinliğe katılan ikinci şef Portekizli Joao Rodrigues 2017 yılında ülkesinde yerel üreticileri teşvik eden Projecto Materia’yı kurdu ve Unesco’nun desteğini aldı. Rodrigues, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı davette lezzet tutkunları ile bir araya geldi. João Rodrigues kariyerine yardımcı şef olarak başladı ve 2013'te baş aşçı pozisyonunu aldı. Son zamanlarda temeli ürün olan çok kişisel ve tutarlı bir mutfak geliştiren João Rodrigues'in çalışmaları, uzman eleştirmenler tarafından geniş çapta övgü topladı. 2015 yılında Uluslararası Gastronomi Akademisi ona seçkin Chef d'Avenir unvanını verdi. Bir yıl sonra Boa Cama Boa Mesa Guide, Wine Magazine ve Mesa Marcada Awards jürisi tarafından 'Yılın Şefi' seçildi. Michelin yıldızına sahip ünlü şef, 30 Temmuz tarihine kadar Be Premium Bodrum’da olacak.