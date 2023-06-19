Magazin Hattı

Sanat ve iş dünyası buluştu

Sanat ve iş dünyası buluştu Antalya’da düzenlenen dünya prömiyerinde bir araya geldi.

Giriş: 19 Haziran 2023 Pazartesi
Sanat ve iş dünyası buluştu

Performans sanatları türleri ve teknolojinin bir araya geldiği müzikli tiyatro gösterisi Andy Show’un dünya prömiyeri, Antalya’da Kilit Grup bünyesinde açılan, eğlence ve gastronomiyi bugüne dek görülmemiş bir konsept ile birleştiren yeni nesil gösteri merkezi Cosmos Theatre’da gerçekleştirildi.


Cosmos Theatre için özel olarak hazırlanan Andy Show’un görkemli prömiyerine turizm, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Profesyonel dansçıların gösterilerileri ile birlikte kokteyl eşliğinde başlayan renkli gecede, usta oyuncular, müzisyenler, komedyenler, akademisyen-yazarlar gibi çok sayıda önemli isim bir araya geldi.

Antalya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Yeni dizayna tanıtım

Cemiyet hayatının ünlü isimleri özel etkinlikte buluştu.
Güncel Kupalı ziyaret...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti.
Magazin Hattı Sanat ve iş dünyası buluştu

Sanat ve iş dünyası buluştu Antalya’da düzenlenen dünya prömiyerinde bir araya geldi.
Güncel Babalar Günü'ne özel paylaşım...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Babalar Günü'nde yaptıkları paylaşımlarla babalarını andı.
Magazin Hattı Çifte kutlama!

Cemiyet hayatın tanınmış simaları, Ebru Çarıkçılar'ın, önceki akşam Beyoğlu'nda verdiği davet ile “Yaza Merhaba” dedi.

Magazin Hattı Yemekte buluştular...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yakın dostlarıyla yemekte buluştu.
Güncel İtalya'da keyifli tatil...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, tatil için soluğu İtalya'da aldı.
Güncel Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
Magazin Hattı Klasik otomobil tutkusu...

Klasik otomobilleri çok seven Ömer Avlanmış, çocukluğundan beri hayalini kurduğu klasik aracına kavuştu.

Güncel Hakko'nun yeni aşkı

Merve Oflaz ile ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Güncel Dürüst'ün 'Şirince' turu...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, Şirince'yi ziyaret etti.
Magazin Hattı Karne heyecanı

Maya Portakal-İbrahim Bitargil ve Semih-Özge Sander çifti çocuklarıyla birlikte karne heyecanı yaşadılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.