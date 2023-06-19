Sanat ve iş dünyası buluştu

Performans sanatları türleri ve teknolojinin bir araya geldiği müzikli tiyatro gösterisi Andy Show’un dünya prömiyeri, Antalya’da Kilit Grup bünyesinde açılan, eğlence ve gastronomiyi bugüne dek görülmemiş bir konsept ile birleştiren yeni nesil gösteri merkezi Cosmos Theatre’da gerçekleştirildi.

Cosmos Theatre için özel olarak hazırlanan Andy Show’un görkemli prömiyerine turizm, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Profesyonel dansçıların gösterilerileri ile birlikte kokteyl eşliğinde başlayan renkli gecede, usta oyuncular, müzisyenler, komedyenler, akademisyen-yazarlar gibi çok sayıda önemli isim bir araya geldi.