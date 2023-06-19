Klasik otomobil tutkusu...

Küçüklüğünden bu yana antika tutkusu olan ve klasik otomobillere ayrı bir merak duyan Ömer Avlanmış, çocukluğundan beri hayalini kurduğu klasik aracına kavuştu. Avlanmış, yeni aldığı klasik arabasıyla İstanbul'un keyfini çıkardı. Dr. Ömer Avlanmış, dün öğle saatlerinde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 1976 Chevrolet Nova Concours model klasik aracıyla görüntülenen Avlanmış, gazetecilere poz verdi. Klasik aracını yeni aldığı öğrenilen Avlanmış, İstanbul caddelerinin keyfini çıkardı. Klasik araç hayali olduğu öğrenilen Op. Dr. Ömer Avlanmış, böylece hayalini gerçekleştirmiş oldu.