Muse Contemporary Sanat Galerisi Levent'teki binasında yazı ''Without Boundaries'' sergisi ile karşıladı. Küratörlüğünü Taner Yılmaz'ın üstlendiği sergide 11 genç sanatçının farklı medyalardan işleri sergilenirken, Dilan Tanburoğlu’nun eserleri ön plana çıktı. Birbirinden güzel eserlerinin sergilendiği karma sergi 16 Eylül’e kadar ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Muse Contemporary sanat galerisinde gerçekleştirilen ''Without Boundaries'' sergisine farklı renk tonlarında 3 farklı portre eseri ile katılan sanatçı Dilan Tanburoğlu sanatseverlerden tam not aldı. 13 yaşından bu yana resim sanatı ile ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan Sanatçı eserlerinde aramızdaki farklılıkların aslında bizi bir bütün yaptığı ve aramızdaki farklılıklarla bir renk oluşturduğumuz ve kusurlarımızı sevmemiz gerektiğini asıl güzelliğin kusurlarda olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor. İçlerinde hasta olan, siyahi ten renginde olan, normal ten renginde olan, çeşitli insan portreleri daha önce de bir çok sergiye katılan sanatçı bu serginin devamında Ağustos ayının başında İtalya'da Roma Bıale Cerruti Art Gallery , Floransa Armando Xhomo Gallery ve Siena'da gerçekleştireceği kişisel sergileri ile ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.