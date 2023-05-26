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Bir Demet Umut Derneği'nden davet

Bir Demet Umut Derneği yaza merhaba davetini düzenlenen bir geceyle kutladı.

Giriş: 26 Mayıs 2023 Cuma
Bir Demet Umut Derneği'nden davet

Bir Demet Umut Derneği yaza merhaba davetini gene anlamlı bir şekilde Shangri La Bosphorus Hotelde düzenlenen bir geceyle kutladı. Kokteyl ile başlayan gecede derneğin başkanı Özgür İrey konuklarıyla tek tek ilgilendi. Emel Yıldırım’ın sunuculuğunda başlayan gece fırsat eşitliği çeken kızlarımızın eğitimini destek amacıyla Uğur Batur ‘un üstlendiği bir müzayede ile devam eti. Yardım sever davetliler birbirinden değerli ürünleri satın alarak derneğe katkıda bulunurlarken ünlü sanatçı Sibel Bilgiç de güzel şarkılarıyla geceye ayrı bir renk kattı.

Bir Demet Umut Derneğinden davet

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