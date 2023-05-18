Magazin Hattı

Projeler ve kutlamalar…

Cemiyet hayatının ünlü isimleri güzellik merkezinin davetinde buluştu.

Giriş: 18 Mayıs 2023 Perşembe
Projeler ve kutlamalar…

Cemiyet hayatına değer katan üretken hanımlar seçimler dolayısıyla bir araya gelemedikleri anneler


günü kutlaması için önceki gün adını ‘Yeniden Doğmak’tan alan Sağlık ve Güzellik Merkezi


Rebornia’da bir araya geldiler. Kök hücre ve doku mühendisliği alanındaki çalışmaları ile tanınan


Uzm. Bio. Çiğdem Üregen ev sahipliğinde buluşan Zafer Kozanoğlu, Semra Türk ve Ruhsan Gültekin


anne olmanın keyfini doyasıya çıkardılar. Özenle hazırlanan günde hasret gideren dostlar yakında


gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri dahil pek çok konu üzerinde geç saatlere kadar sohbet


ettiler. Çiğdem hanım, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı eşi Op. Dr. Emre Üregen’in yeni bir yaşının da kutlandığı özel günün sonunda Gebelik anılarını ve bebeğin anne karnındaki yolculuğunu, gelişim


evrelerini hafta hafta anlattığı ‘En Gebeli Yollar’ adlı kitabını yakın dostlarına imzaladI.

Projeler ve kutlamalar

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