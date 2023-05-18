Projeler ve kutlamalar…

Cemiyet hayatına değer katan üretken hanımlar seçimler dolayısıyla bir araya gelemedikleri anneler

günü kutlaması için önceki gün adını ‘Yeniden Doğmak’tan alan Sağlık ve Güzellik Merkezi

Rebornia’da bir araya geldiler. Kök hücre ve doku mühendisliği alanındaki çalışmaları ile tanınan

Uzm. Bio. Çiğdem Üregen ev sahipliğinde buluşan Zafer Kozanoğlu, Semra Türk ve Ruhsan Gültekin

anne olmanın keyfini doyasıya çıkardılar. Özenle hazırlanan günde hasret gideren dostlar yakında

gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri dahil pek çok konu üzerinde geç saatlere kadar sohbet

ettiler. Çiğdem hanım, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı eşi Op. Dr. Emre Üregen’in yeni bir yaşının da kutlandığı özel günün sonunda Gebelik anılarını ve bebeğin anne karnındaki yolculuğunu, gelişim

evrelerini hafta hafta anlattığı ‘En Gebeli Yollar’ adlı kitabını yakın dostlarına imzaladI.