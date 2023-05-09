Magazin Hattı

Anadolu Yakası sanatla buluşuyor!

Filiz Yılmaz tarafından 2023’te Koşuyolu’nda hayata geçirilen RS Sanat Alanı, Anadolu Yakası'nı sanatla buluşturdu.

Giriş: 09 Mayıs 2023 Salı
Anadolu Yakası sanatla buluşuyor!

Filiz Yılmaz tarafından 2023’te Koşuyolu’nda hayata geçirilen RS Sanat Alanı, çağdaş sanat dünyası için önemli bir sergileme platformu olarak kuruldu. Farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları ve eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan mekân, Validebağ Konakları’nda yer alıyor. RS Sanat Alanı günümüz sanatının disiplinlerarası yapısına uygun olarak, karma ve kişisel sergilere, güncel küratöryel stratejilerle ev sahipliği yaparak, sanatçıları ve eserlerini geniş kitlelere ulaştıran dinamik ve yenilikçi bir ortam sunuyor. Çok heyecanlı ve mutlu bir yolculuğa başladıklarını ifade eden Filiz Yılmaz, RS Sanat Alanı’nın ilk sergisi olan “İnsan Hikâyeleri” 6 Mayıs’ta ziyarete açılacağını hatırlattı.

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