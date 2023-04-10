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Yıldız'dan "Renklerin Orkestra Şefi" sergisi...

Genç ressam Yüksel Başaran Yıldız, yeni sergisi "Renklerin Orkestra Şefi’’ni önceki gün Maji Art Gallery First Solo salonunda açtı.

Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi
Yıldız'dan "Renklerin Orkestra Şefi" sergisi...

Genç ressam Yüksel Başaran Yıldız, yeni sergisi "Renklerin Orkestra Şefi’’ni önceki gün Maji Art Gallery First Solo salonunda açtı. Resim ve sanatla iç içe büyüyen 11 yaşındaki genç yetenek Yüksel Başaran Yıldız, "Renklerin Orkestra Şefi’’ sergisinde duygularını 50 eser üzerinde sergiledi. Bugüne kadar resmin yanı sıra 11 şarkı ve 11 klip yayınlayan Yıldız, son sergisinde de eserlerinde renkleri bir enstrüman olarak kullandığını ve onlardan renk orkestrası kurduğunu ifade etti. Eserlerinde doğadan, uzaydan ve çakra enerji renklerinden ilham alan genç sanatçı, tablolarını abstract pouring stilinde yorumlayarak çalışıyor. Çok renkli ve sosyal bir kişilik olan Başaran, dans ve boksla da ilgileniyor. Resimlerini müzik dinleyip dans ederek ve eğlenerek yapan Başaran, duygularını resimlerinde kullandığı renklerle ifade ediyor. Genç sanatçı son sergisiyle ilgili: "Eserlerimde renkleri bir enstrüman olarak kullanıyorum ve onlardan bir renk orkestrası oluşturuyorum. Tüm duygularımı tablolarıma aktarıyorum ve renkler üzerimde çok olumlu etkiler bırakıyor ve mutlu oluyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hakan YAĞCI

Yıldızdan

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