Magazin Hattı

9. yaşa özel parti!

İş insanı Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin çiftinin ikiz çocukları Esma ve Efe Gültekin geçtiğimiz gün 9. Yaş gününü sürpriz bir doğum günü partisi ile kutladılar.

Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi
9. yaşa özel parti!

İş insanı Horizon Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin çiftinin ikiz çocukları Esma ve Efe Gültekin geçtiğimiz gün 9. Yaş gününü sürpriz bir doğum günü partisi ile kutladılar. Tarabya İngiliz okulları 4. sınıf öğrencisi olan Esma hayranı olduğu Güney Koreli kız müzik grubu Black Pink’ temalı pastası ve fotoğraflarıyla süslü konsept yeralırken her erkek çocuk gibi oyun oynamayı seven Efe için de oyun konsolu temalı pasta yapılmıştı. Çeşitli etkinliklerin olduğu doğumgünü partisinde çocuklarını mutlu görmenin gururunu yaşayan Mehmet, Emel Gültekin çiftinin gözlerinden mutluluk görünüyordu. Hep birlikte ailece doğum günü patasını üfleyen Gültekin


ailesi en güzel dileklerini dilediler.

9. yaşa özel parti!

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