Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat’ın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtım galasında ev sahipliği yaptığı Tarihsel – İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi isimli 3 ciltlik eser, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı. 1.Cilt Tarihsel Boyut, 2.Cilt Tarihsel Belgeler I, 3.Cilt Tarihsel Belgeler II olarak yazılan arşiv niteliğindeki eseri Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Kökel derledi. Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat konuşmasında: “Vakıf olarak bu eseri yayımlayarak hem vakıf misyonumuzun asli bir görevini yerine getirmiş olurken, bir taraftan da Gül Baba hakkında akademik-bilimsel içerikli ilk olan bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Vakfımız bilim yazım tarihinde Güla Baba ile ilgili bir ilki başarırken yazılı arşiv kayıtlarıyla örülü bu önemli ve stratejik metni literatüre kazandırmış olmaktadır. Vakfımız önümüzdeki dönemde de Doğu Avrupa, Balkan coğrafyasına yayılarak yüzlerce yıl temsiliyetini devam ettiren Alevi-Bektaşi inancının tarihi ile ilgili bilimsel-akademik çalışmaları desteklemeye, oluşan metinleri yayımlamaya devam edecektir.” dedi.

Onur AYDIN