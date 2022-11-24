Magazin Hattı

Tohum Otizm Vakfı'ndan özel buluşma!

Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Etkinlik öncesinde festival, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda gerçekleşen özel bir buluşma ile tanıtıldı.

Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe
Tohum Otizm Vakfı'ndan özel buluşma!

Tohum Otizm Vakfı tarafından otizmli çocuklar yararına düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş festivali, 15. yılında 29 Kasım-30 Kasım ve Aralık tarihinde Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacı ile gerçekleştireceği Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde ziyaretçileri bekleyen sürprizler, organizasyon öncesinde otizmli öğrenciler ve öğretmenlerinin sıcak karşılaması ile Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda özel bir etkinlik ile tanıtıldı. Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nda düzenlenen özel davette; Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Genel Müdür Özgül Gürel ve Sosyal Komite Üyeleri Alev Ece Borancılı, Ebru Kohen, Nil Bentürk Uyguner, Renee Saban, Rosella Karabacak ve Zeynep Üstünel’in yanı sıra gibi kanaat önderleri, iş, sanat ve medya dünyasından isimler bir araya geldi. Etkinliğe katılan isimler otizmli çocukları sınıflarında ziyaret etti.

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