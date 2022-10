Bodrum Cup'ta final gecesi!

Bu sene 34'üncü defa Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yelken tutkunlarını Bodrum'da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup'ta sona gelindi. Son defa start alan Anadolu Sigorta etabı Bodrum – Bodrum rotasında 11 mil ile tamamlandı ve festival kapsamında düzenlenen yarışlar bu etap ile sona erdi. İş ve cemiyet dünyasından Özlem Güsar, Dr. Dilek Avşar ile eşi Dr. Yakup Avşar ve daha birçok ismin katıldığı turnuvaya sponsor olduklarını belirten Anadolu Sigorta 1.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik artık kimsenin ikinci plana atamayacağı bir konu. Gerek bireysel gerekse kurumsal bağlamda önem kazanan sürdürülebilirlik konusunda, deniz odaklı ekonomik faaliyetleri tanımlayan mavi ekonominin önemi oldukça büyük. Anadolu Sigorta olarak her adımımızı sürdürülebilirlik bakış açısıyla atıyoruz. Bu sene de mavi ekonominin ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekilen American Hospital The Bodrum Cup'a sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan organizasyon, değer katan mottolarıyla da önemli bir farkındalık yaratıyor.” dedi. Son etabın tamamlanmasıyla birlikte Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni düzenlendi ve ardından misafirler Athena konseri ile festivale unutulmaz bir kapanış yaşadı.