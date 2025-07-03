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"İlişkimiz devam ediyor"

Oyuncu Kerem Bürsin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Giriş: 03 Temmuz 2025 Perşembe
"İlişkimiz devam ediyor"

Oyuncu Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan, bir süre önce ayrılık yaşamıştı. Bursin, katıldığı bir davette, sorulara kısa cevaplar vermeyi tercih ederken ilişkisinin devam ettiğini dile getirdi. Kendisinin de sevgilisi Melisa Sabancı Tapan'ın da özel hayatları konusunda bir hayli hassas olduklarını belirten Kerem Bursin, daha fazla açıklama yapmak istemediğinin altını çizdi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Türkan Sabancı ile merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı.

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