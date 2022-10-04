Renkli davet...

Fairmont Quasar Istanbul’un bahçe katında yer alan, Türk mutfağının şehirdeki en iyi temsilcisi Aila’nın efsanevi brunch’ları, düzenlenen muhteşem bir davetle başladı. Canlı müziğin eşlik ettiği brunch’a sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Chef Ercan Yamantürk ve Aila’nın Mutfak Şefi Kemal Can Yurttaş önderliğinde hazırlanan Aila Brunch’ta konuklara Anadolu’nun dört bir yanından yöresel lezzetler, Aila imzalı mezeler, ocak başından ızgara çeşitleri ve dünya mutfaklarından seçkin örnekler sunuldu. Birbirinden lezzetli alternatiflerin bulunduğu zengin tatlı büfesi ise damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı. Misafirler; benzersiz lezzetler, canlı müzik ve minikler için eğlenceli oyunların yer aldığı Aila Brunch’ta keyifli bir Pazar günü geçirdi.