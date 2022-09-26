İsviçre Başkonsolosluğu'ndan özel davet!

İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye ve Swiss Chamber of Commerce Türkiye tarafından “İsviçre Günleri Istanbul 2022” onuruna bir gala gecesi düzenlendi. İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Yasemin Öztürk ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ev sahipliğinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılımları ile etkinlik mekanı Yapı Kredi bomontia’da yapılan galaya iş, sanat ve cemiyet dünyasından bir çok isim ilgi gösterdi. Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirilen Swiss Days İstanbul 2022’in gala yemeğine Mehmet Yıldırımlı, Evren-Arhan Kayar, Esra Ekmekçi, Ebru Sanver, Müriel Hayırel, Emre Uygun, Dilistan-David Shipman, Federico Sommaruga, Georg-İnci De Boccard, Christian Skaanild, Yasemen Bilici, Ahmet Turgut, Suhail El Obeid, Mustafa Eliaçık, Marco Gemperli ve Mehmet Genç gibi isimler katıldı. Galada iki canlı müzik performansı davetlilerden tam not aldı.