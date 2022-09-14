Magazin Hattı

Yunanistan'da yelken keyfi!

İş insanı Kerim Erengül Yunanistan’ın Simi Adası’nda yelken sporuyla uğraştı.

14 Eylül 2022 Çarşamba
Yunanistan'da yelken keyfi!

Geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Simi Adası’na yelken açan Aktif Holding yönetim kurulu başkanı Kerim Erengül iki hafta boyunca yelken sporuyla uğraştı. Yoğun geçen yaz sezonunda enerji şirketini Türkiye’nin ilk 100 önemli firması arasına sokan Erengül bu stresini arkadaşlarıyla birlikte dolu dolu yelken sporuyla uğraşarak geçirdi. Başarılı iş insanı Marmaris’den Simi’ye ardından Patmos’a yelkeniyle geçti. Kerim Erengül motivasyonu yüksek bir şekilde İstanbul’a dönerek işlerine kaldığı yerden devam etti.


Kerim Erengül yunanistan

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