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Monako'da özel yatırım!

Genç iş insanı Aktif Group Holding’in sahibi Kerim Erengül ünlü tatil beldesi Monako'da ev satın aldı.

13 Temmuz 2022 Çarşamba
Monako'da özel yatırım!

Genç iş insanı Aktif Group Holding’in sahibi Kerim Erengül ünlü tatil beldesi Monako Mareterra Adası’nda ev satın aldı. Monako’nun sahil şeridinde 2024 yılında tamamlanacak olan Mareterre Adası’nda aldığı yeni evin metre karesi yaklaşık 100.000 Euro. Yaklaşık 2 yıl içerisinde bitecek olan Mareterra Adası’nın sakinleri arasında dünyaca ünlü iş insanları ve ülkelerin kraliyet ailelerinin üst düzey önemli isimleri Kerim Erengül’ün komşuları arasında ki yerini alacak. Bu arada Erengül’ün Ada’da satın aldığı malikanenin en az 300 metrekare olduğu söyleniliyor.

Aktif Group Holding

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