Başkonsoloslukta özel davet!

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel “Yaz Partisi”, diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Pandemi nedeniyle üç yıl aradan sonra gerçekleşen davete ilgi büyüktü. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE ev sahipliğinde gerçekleşen Yaz Partisi’nde, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. Yılı vesilesiyle Platin Jübilesi de kutlandı. BCCT Yaz Partisi’nde, küresel ve ulusal çapta sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak ve bu konuda farkındalığa dikkat çekmek amacıyla İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile işbirliği yapıldı. Müzikte Tayla Koray Orkestrası ve danslarda ise Nebi Birgi ve Dans Grubu ile renklenen davette çevreye duyarlı malzemeler kullanılmasına özen gösterildi. Davet sırasında yaptığı konuşmada Kenan Poleo, Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesini konuklarla birlikte kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Chris Gaunt,OBE ise geleneksel hale getirdikleri yaz partisinin verimli bir network platformu oluşturduğunu belirterek, bu davetlerde farkındalığı arttırıcı sosyal sorumluluk konularına dikkat çekmeye de özen gösterdiklerini vurguladı.