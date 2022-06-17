Magazin Hattı

İstanbul'da özel misafir...

İtalyan ailesi üyelerinden Contessa Fragola Schön Milesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul’u ziyaret etti.

17 Haziran 2022 Cuma
İstanbul'da özel misafir...

Orta Çağ'dan beri Venedik, Split, Dubrovnik ve İstanbul arasındaki ticari ilişkileri sürdüren, önde gelen İtalyan ailesi üyelerinden Contessa Fragola Schön Milesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul’u ziyaret etti. Bu ziyaretinde tasarımcı Canan Yolaç’ın tarihi köşkündeki showroomunu da gezen Kontes’in, Yolaç’ın kendi adını taşıyan Stanbul markasına ait özel olarak tasarladığı takı koleksiyonunu incelerken yaşadığı keyifli anlar objektife yansıdı. Kontes, Canan Yolaç’ın mimari gustosuna hayranlığını dile getirirken tasarımcı ve iç mimar Canan Yolaç’ın mimaride İtalyan stiliyle Osmanlı’yı zerafetle bütünleştirdiğini belirtti. Boğazın eşsiz manzarasından büyülendiğini sözlerine ekledi. Canan Yolaç, Contessa Fragola Schön Milesi’ı aynı gece Ortaköy Ruby’de verdiği özel yemekte ağırladı.

Contessa Fragola Schön Milesi istanbul

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