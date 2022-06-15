Magazin Hattı

Kalamış'ta ''Yaza Merhaba''

Cemiyet ve sosyal hayatın tanınmış simaları ''Yaza Merhaba'' etkinliğinde bir araya geldi.

15 Haziran 2022 Çarşamba
Kalamış'ta ''Yaza Merhaba''

Cemiyet ve sosyal hayatın tanınmış simalarından, yeme-içme sektörünün başarılı markası Midpoint'in ortağı Ayhan Çarıkçılar'ın eşi Ebru Çarıkçılar yakın dostlarını Kalamış'ta ''Yaza Merhaba'' etkinliğinde ağırladı. Kalamış Marina'da muhteşem deniz ve marina manzarasında gerçekleşen özel etkinliğe Esra Öztürk, İpek Toplusoy, Figen Kıral, Yelda Güral, Şule Argüder katıldı. Gündelik şıklıkları ile göz kamaştıran cemiyet hayatının ünlü simaları, bir yandan sohbet edip diğer yandan kendileri için özel olarak hazırlanan lezzetleri deneyimleme fırsatı buldular. Günün sonunda hep birlikte objektiflere poz vererek anı ölümsüzleştiren sıkı dostlar, fotoğraf karelerine yansıyan mutluluklarıyla da dikkat çektiler.

yaza merhaba İpek Toplusoy Ebru Çarıkçılar

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