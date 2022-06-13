Konuk sanatçı programına Boğaz'da davet..

Disiplinler arası etkileşimi hedefleyen uluslararası bir konuk sanatçı programı olan Gate 27 ve New York’taki Columbia Üniversitesi’nin dokuz küresel merkezden oluşan ağının parçası olan Columbia Global Centers | Istanbul, işbirliklerinin bir yenisine imza attı. İki kurum, ortaklaşa düzenledikleri bu yeni etkinlikte, film teorisi ve dünya sineması üzerine pek çok çalışması bulunan Columbia Üniversitesi Film Çalışmaları Profesörü Richard Peña’yı misafir etti. Columbia’nın İstanbul’daki Global Center’ının yönetici ve danışmanlarının da katıldığı buluşmaya ayrıca Gate 27 Danışma Kurulu Üyesi Beral Madra, Emre Erkmen, Şebnem Dönmez ve Melisa Tapan gibi isimler katıldı.