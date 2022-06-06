Kardeşlerden ortak sergi...

Fotoğraf üslupları birbirinden farklı olan iki sanatçının bir araya geldiği “MEET” Sergisi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de 3-15 Haziran tarihleri arasında sanat severleri bekliyor. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve kız kardeşi Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu, ortak tutkuları olan fotoğraf sanatı üretimlerini “MEET” adını taşıyan sergi ile sanat severlerin beğenisine sunuyor. Küratörlüğünü Kirkor Sahakoğlu’nun üstlendiği ve OPET Petrolcülük'ün 30’uncu Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamındaki sergide, Nurten Öztürk ve Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun son dönem çalışmalarının da yer aldığı 65’i aşkın fotoğraf yer alıyor. Sergi, 3-15 Haziran tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de sanat severleri bekliyor.