Güzelleştiren davet!

Valmont Cilt Bakımı ve Spa markasının yeni ışıltı serisini görkemli bir davetle Raffles İstanbul Otel’de tanıttı. Davete cemiyet ve iş dünyasından katılım gerçekleşti. Hülya Kalyoncu, Serap Tibuk, Tuğçe Peksayar, Arzu Kunt, Nuray Fenercioğlu katılan bazı isimler arasındaydı. Davetin ev sahipliğini 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol yaptı. Ali Çelikkol ‘ Uzun yıllardır başta bir çok selektif markanın distribütörlüğünü yürütmekteyiz. Birçoğunuzun yakından tanıdığı dünyaca ünlü markaları temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.’ dedikten sonra misafirler özenle hazırlanmış ikramların her birinin tadına bakıp, keyifli vakit geçirmeye devam ettiler.

Ferit TUĞLUK