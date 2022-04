Paris gezisi...

Kısa bir süre önce Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ArtAnkara’ya katılan tasarımcı Canan Yolaç, bu özel sanat fuarında “ Canan Yolaç Stanboul” adlı markasının birbirinden özel koleksiyonlarını sergilemişti. Başkentteki fuarın hemen ardından ise geçtiğimiz hafta keyifli bir Paris yolculuğu yapan Yolaç, sanatla iç içe geçen bu harika Paris gezisinde her zaman ki gibi müthiş deneyimler edindiğini belirtti. Canan Yolaç, yakın dostları ile birlikte çıktığı Paris seyahatinde yaşadığı heyecanı ve çok özel sanat yolculuğunu bu sözlerle anlattı; “Çok beğendiğim Costes Otel’in iç mimarisi ile, mitolojik takılarımı buluşturmak her zaman beni çok mutlu eder. İç mimar olarak şehrin sanatsal dokusu tasarımcı kişiliğimle bir kez daha buluştu. Paris’in ışıltısı , havaların güzel olmasıyla içimizi daha da ısıttı. Musée d'Orsay’ın içinde yer alan Yves Laurent sergisi ise kelimenin tam anlamıyla büyüleyiciydi. Türk tasarımlarının da bu değeri görmesi için tüm Türk tasarımcılar olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Müzedeki diğer klasik eserler Monet, Van Gogh, Tissot her birinin renkleri , dokusu ve hissi, bizleri bir kez daha heyecanlandırdı. Louvre’daki gezimizde ise Paris’in olmazsa olmazı Mona Lisa zarafetiyle buluştuk. Akşamları şehrin ışıklarıyla dostlarımla keyifli zaman geçirdik."