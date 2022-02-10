Magazin Hattı

Kıbrıs’a büyük yatırım!

Ülkemizde SPA & Wellness alanında hizmet veren Sanitas SPA, 12 şubesinin ardından hizmetlerini Kıbrıs’a da taşıyor.

10 Şubat 2022 Perşembe
Kıbrıs’a büyük yatırım!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan Sanitas SPA, Türk hamamı, Spa, cilt ve vücut bakımları, fizyoterapi gibi modern çağda wellness’ı kapsayan tüm hizmetlerini Kıbrıs halkı, bölgede yaşayan expat’ler, yabancılar ve turistler için sunmaya başlıyor. Kendilerini ‘Destinasyon geliştirici’ olarak tanımlı Sanitas Spa& Wellness Kurucu Ortağı Şebnem Akman Baltave Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs’taki sağlık sektörü ve turizmine büyük katkı sağlayacaklarını belirttiler.

Kıbrıs’a büyük yatırım!

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