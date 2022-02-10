Kıbrıs’a büyük yatırım!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan Sanitas SPA, Türk hamamı, Spa, cilt ve vücut bakımları, fizyoterapi gibi modern çağda wellness’ı kapsayan tüm hizmetlerini Kıbrıs halkı, bölgede yaşayan expat’ler, yabancılar ve turistler için sunmaya başlıyor. Kendilerini ‘Destinasyon geliştirici’ olarak tanımlı Sanitas Spa& Wellness Kurucu Ortağı Şebnem Akman Baltave Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs’taki sağlık sektörü ve turizmine büyük katkı sağlayacaklarını belirttiler.