Magazin Hattı

Keçili ve Acar'dan resim ve tasarım paneli!

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteğiyle tasarım ve geleceğe yön veren ilham verici konular ve konuşmacıların bir araya geldiği Design Week Türkiye, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

20 Aralık 2021 Pazartesi
Keçili ve Acar'dan resim ve tasarım paneli!

Design Week Türkiye, birçok panel bünyesinde ağırladığı konuklarıyla tasarım kavramını farklı perspektiflerden ele alırken Resim ve Tasarım başlıklı konuşmada Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu Kurucusu Nazlı Keçili ve Sanatçı İsmail Acar’ı ağırladı. Soruları cevaplayan Keçili ve Acar gençlere ilham veren bir sanat sohbetine imza attı. NFT ve sanat ilişkisi hakkında bilgi veren Nazlı Keçili, çağımıza uyum sağlamak için dijitalleşmenin ilk adım olduğunu ifade ederken gençlerin dijital hayata erkenden adapte olduğunu belirtti. Konuşmasına eğitim olgusunun doğduğumuz andan itibaren çevresel faktörlerle başladığını ve hayatımıza yön verdiğini söyleyen Nazlı Keçili, gençlerin eğitimlerine okul sonrasında hayatlarının her döneminde devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Öğretmenlerin eğitimde ayrıştırıcı kişiler olduğunu ve sanatın eğitimin bir parçası olduğunu belirtirken gençlerin ve özellikle kadınların meslek sahibi olmaları, kendi ayakları üstünde durmaları adına durmadan çalışmalarını önerdi. İsmail Acar Design Week kapsamında sergilenen “Beş Duyu, Beş Olgu” sergisinden yola çıkarak iletişim, eğitim ve tasarım konusunda özgün olunabileceğini ifade etti. Çalışmalarında duygusal zekasını kullanan Acar, tasarımcılara farklı açılardan yaklaşmalarını ve deneyimlerine göre çalışmalarını önerdi. Kişiye özgü özelliklerden, ülkeye ait özgün noktaların kendilerine ilham olabileceği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Design Week Türkiye İsmail Acar nazlıkeçili Haliç Kongre Merkezi

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