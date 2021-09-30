Yeni tasarımlar tanıtıldı

Orka Group, tüm dünyada 200’den fazla mağazada sunacağı yeni koleksiyonun tanıtımını Novikov İstanbul’da gerçekleştirdiği sıra dışı lansmanla moda dünyasına duyurdu. Hayatımızın merkezindeki sosyal medya uygulamalarından, dijital yanılsamalardan, ezberlenmiş kalıpları kıran stillerden, geleceğe dönük üretimden ilham alan koleksiyonun tanıtımı için Novikov’a bir VR oyun ve tasarım alanı da kuruldu. Misafirler koleksiyon tanıtımının yanı sıra 2021-22 Sonbahar/Kış koleksiyonuna gönderme yapan bir oyun alanını da deneyimledi. Erkek giyimini şıklık, fayda ve konfor denkleminde birleştiren DAMAT TWEEN, 2021-22 Sonbahar/Kış koleksiyonu’nda dijital dönüşümü, kalıpların yıkıldığı esnek, özgür, ulaşılabilir bir modayı esas alıyor.

Hakan YAĞCI