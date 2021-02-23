Güher ve Süher Pekinel EPOS7'de

Tarihi değerlerimizin ve kültür mirasımızın gelecek nesillere taşınmasını amaçlayan EPOS 7 Derneği, Dünyanın sayılı ikili virtüözlerinden Güher ve Süher Pekinel’i zoom üzerinden yapılan bir online bir buluşmada ağırladı. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü paylaşmak üzere Güher ve Süher Pekinel’in çalışmalarının keşfedildiği bu özel buluşmaya; Epos 7 Derneği Başkanı Arzu Sabancı, Onursal Başkanı Zafer Kozanoğlu, Başkan Yardımcısı Yonca Ebuzziya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Cebi, Berrin Zorlu ve Beste Yurttaş’ın yanı sıra iş, cemiyet ve kültür sanat dünyasından da yoğun bir katılım ile Demet Sabancı Çetindoğan, Ebru Sanver, Sema Güral Sürmeli, Dilek Türker gibi isimler büyük ilgi gösterdi.