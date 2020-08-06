HT KULÜP
Arama

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar'ı tanıttı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı. 2009 yılından bu yana 42 şehirden 190 Fark Yaratana ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yeni sezona başladı. Sosyal mesafenin korunduğu bu günlerde Youtube üzerinden gerçekleşen yayın ile 5 yeni Fark Yaratanın yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları gidermek üzere geliştirdikleri projeler tüm Türkiye ile paylaşıldı. Programın bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Fark Yaratanlar, çevresinde bir sorun veya eksiklik görüyor ve elini taşın altına koyarak ‘Ben bunu yaparım’ diyor. Adeta bir terzinin söküğü dikmesi gibi toplumda gördükleri bir sorunu tamir ediyorlar. Çalışmak ve başarılı olmak herkesin ulaşabileceği bir hedef. Ancak başka insanların, hayvanların ve doğanın iyiliği için çalışmak, bir karşılık beklemeden bu yola çıkmak büyük bir irade istiyor. Bu program bu toplum için fedakârca çalışan öncü bireyleri tanıtıyor ve geleceğe dair hepimize umut aşılıyor. Bu seneyle birlikte Türkiye’nin 81 ilinden 4.000’e yakın başvuru aldık. Eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanların ilham veren hikayelerini toplumun geniş kesimlerine ulaştırdık. Yayınlanan videolar, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Fark Yaratanların hikayelerini dinledikçe ülkemizin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum ve daha da umutlanıyorum.” dedi.

Etiketler
Sabancı Vakfından “Fark Yaratanlar”...
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Göcek'te özel tanıtım... 04 Ağustos 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Türkbükü'nde turizm sohbeti... 13 Temmuz 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Türkbükü'nde partili eğlence... 07 Temmuz 2020 Salı Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X