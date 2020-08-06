Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar'ı tanıttı

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı. 2009 yılından bu yana 42 şehirden 190 Fark Yaratana ulaşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yeni sezona başladı. Sosyal mesafenin korunduğu bu günlerde Youtube üzerinden gerçekleşen yayın ile 5 yeni Fark Yaratanın yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları gidermek üzere geliştirdikleri projeler tüm Türkiye ile paylaşıldı. Programın bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Fark Yaratanlar, çevresinde bir sorun veya eksiklik görüyor ve elini taşın altına koyarak ‘Ben bunu yaparım’ diyor. Adeta bir terzinin söküğü dikmesi gibi toplumda gördükleri bir sorunu tamir ediyorlar. Çalışmak ve başarılı olmak herkesin ulaşabileceği bir hedef. Ancak başka insanların, hayvanların ve doğanın iyiliği için çalışmak, bir karşılık beklemeden bu yola çıkmak büyük bir irade istiyor. Bu program bu toplum için fedakârca çalışan öncü bireyleri tanıtıyor ve geleceğe dair hepimize umut aşılıyor. Bu seneyle birlikte Türkiye’nin 81 ilinden 4.000’e yakın başvuru aldık. Eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanların ilham veren hikayelerini toplumun geniş kesimlerine ulaştırdık. Yayınlanan videolar, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Fark Yaratanların hikayelerini dinledikçe ülkemizin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum ve daha da umutlanıyorum.” dedi.