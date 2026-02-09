Güncel

Ablasıyla poz verdi

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte poz verdi.

Giriş: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:45 Güncelleme: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:45
Ablasıyla poz verdi

Dubai'de kendi spor merkezini açarak iş hayatına atılan cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile bir etkinlik için bir araya gelen Aslışah Alkoçlar Demirağ, iddialı kombinleriyle kamera karşına geçti. Bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayan abla kardeşe eşleri Enbgin Altan Düzyatan ve Kaan Demirağ'da eşlik etti. Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan düzgün fizikleri ve stilleriyle takipçilerinden tam not aldılar.

Aslışah Alkoçlar Demirağ NEslişah Alkoçlar Düzyatan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 25 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas boşandı.
Güncel Endonezya'da huzurlu tatil...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Endonezya'daki tatilinden anlar paylaştı.
Güncel Ablasıyla poz verdi

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte poz verdi.
Güncel Salzburg'ta Mozart haftası...

Arzu Sabancı, yakın arkadaşlarıyla birlikte Avusturya'nın Salzburg şehrini gezdi.

Güncel Machler, 67’nci yaşını kutladı

Bettina Machler, yeni yaşını kızı Pia Hakko Yeşil, torunu Lily June ve kardeşi Urs Machler ile birlikte karşıladı.
Güncel 'Şen' patron...

Suzan Şen, ortak olduğu tırnak bakım ve güzellik merkezinin Etiler’de açılışını yaptı.
Güncel Koçibey'in kayak keyfi...

Mimar Alara Koçibey, dostlarıyla birlikte Erzurum'da kayak tatiline çıktı.
Güncel Aşk dolu yıldönümü...

Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ, evlilik yıldönümlerini romantik paylaşımlarla kutladılar.
Güncel Gülman'a sürpriz kutlama...

Feryal Gülman, yakın dostları ve ailesinin organize ettiği sürprizle doğum gününü kutladı.

Güncel İstanbul'da Tarkan rüzgarı...

Ayşegül Dinçkök, on konserlik bir seri ile İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan'ı son konser gününde izledi.
Güncel Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yeni yaşını dostlarının hazırladığı sürprizle kutladı.
Güncel Güral'ın Mısır gezisi...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, iş arkadaşlarıyla birlikte Mısır'ı gezdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.