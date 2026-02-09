Ablasıyla poz verdi

Dubai'de kendi spor merkezini açarak iş hayatına atılan cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile bir etkinlik için bir araya gelen Aslışah Alkoçlar Demirağ, iddialı kombinleriyle kamera karşına geçti. Bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayan abla kardeşe eşleri Enbgin Altan Düzyatan ve Kaan Demirağ'da eşlik etti. Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan düzgün fizikleri ve stilleriyle takipçilerinden tam not aldılar.