Alessandro Michele imzası taşıyan Valentino İlkbahar/Yaz 2026 Haute Couture koleksiyonu Paris Moda Haftası'nda podyuma taşındı.
Giriş: 30 Ocak 2026 Cuma
DAKOTA JOHNSON
KIRSTEN DUST
QUENLIN BLACWELL
SHAY MITCHELL
LILY ALLEN
GENEL
GENEL
Ünlü yıldızlar defilede...
Alessandro Michele imzası taşıyan Valentino İlkbahar/Yaz 2026 Haute Couture koleksiyonu Paris Moda Haftası'nda podyuma taşındı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.