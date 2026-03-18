Sabancı Ailesi’nden İlber Ortaylı’ya son veda

Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın taziye programına Sabancı Ailesi'nden birçok isim katıldı.

Giriş: 18 Mart 2026 Çarşamba 09:51 Güncelleme: 18 Mart 2026 Çarşamba 09:51
Geçtiğimiz günlerde vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için Taksim Divan Otel’de bir taziye programı düzenlendi. İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Ortaylı ailesi taziyeleri kabul etti. Taziye programına katılanlar arasında yer alan Neslihan Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan ve kızı Pırıl Çetindoğan, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştılar. Tören çıkışında kısa bir açıklama yapan Demet Sabancı Çetindoğan, duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Çok değerli bir hocamızı, büyük bir değerimizi kaybettik. Çok ama çok üzgünüz."Türk tarihine ve kültürüne kattığı eşsiz değerlerle tanınan İlber Ortaylı, taziye programı boyunca sevenleri ve dostları tarafından dualarla anıldı.


Onur AYDIN

