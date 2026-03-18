Gündüz Boğaz'da gece Bebek'te...

Dünyaca ünlü model ve yazar Maye Musk, 5 yıldır çoksatanlar listesinden düşmeyen "Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için İstanbul’a konuk oldu. İstanbul ziyareti boyunca Vakko Hotel Sumahan Bosphorus’da ağırlanan Maye Musk, otelin tarihi dokusunu ve mimarisini yakından inceledi. Kısa bir İstanbul turu atan Musk Boğaz'da vakit geçirdikten sonra gece de Bebek'teki balıkçıda yemek yedi. "Bir Kadın Plan Yaparsa" kitabıyla milyonlarca kadına ilham olan Maye Musk, İstanbul'daki enerjisi ve şıklığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Maye Musk, hem iş hem de keyif dolu İstanbul programına Vakko’nun sunduğu ayrıcalıklı deneyimlerle devam ediyor.

Nazif Şahin KARPUZ