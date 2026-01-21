Brooklyn Beckham sessizliğini bozdu

Dünyanın en ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn, anne ve babasıyla bağlarını kestiğini açıkladı.

BROOKLYN BECKHAM-NICOLA PELTZ

