Cooper'ın annesi Türk dizisi fanı

Türk dizileri, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ederken, bu yapımların hayranları arasına Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper’ın annesi de katıldı. Cooper, katıldığı The Joe Rogan Experience programında yaptığı açıklamalarla Türk dizilerine olan ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Sözlerine “Annem beni öldürecek” diyerek başlayan Cooper, annesinin özellikle “Erkenci Kuş” dizisine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu anlattı. Dizinin yurt dışı versiyonunda 360 bölüm bulunduğunu belirten ünlü oyuncu, annesinin tek bir bölümü bile kaçırmadan hepsini izlediğini söyledi. Bradley Cooper, bugüne kadar Oscar, BAFTA ve Altın Küre gibi prestijli ödüllere defalarca aday gösterildi; Altın Küre’yi ise evine götürmeyi başardı. Özellikle The Hangover serisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Cooper, Silver Linings Playbook, American Sniper ve A Star Is Born gibi filmlerle oyunculuk kariyerini zirveye taşıdı.