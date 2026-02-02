Jet Set

'Grammy' sahiplerini buldu

Grammy Ödülleri, müzik endüstrisini oluşturan farklı kategorileri onurlandıran bir törenle müziğin en iyilerini ödüllendirdi.

Giriş: 02 Şubat 2026 Pazartesi 09:59
Müzik endüstrisinin en iyileri ve en parlak isimleri, son bir yılın en başarılı albüm ve performanslarını kutlamak üzere Los Angeles’ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri’nde bir araya geldi. Peacock Theater’da düzenlenen Grammy Ödülleri Premiere Ceremony’de dağıtılan 95 ödül sahiplerini buldu. Gecenin omurgasını, özellikle göç politikaları ve ICE karşıtı çıkışlar, 'göçmen emeği' vurgusu ve ABD’deki siyasi iklimin sahneye taşınması oluşturdu. İşte kazananların listesi...



Yılın Albümü

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny


Yılın Kaydı

“Luther” — Kendrick Lamar, SZA ile birlikte


Yılın Şarkısı

“Wildflower” — Billie Eilish


En İyi Pop Solo Performansı

“Messy” — Lola Young


En İyi Pop Vokal Albümü

Mayhem — Lady Gaga


En İyi Çağdaş Country Albümü

Beautifully Broken — Jelly Roll


En İyi Música Urbana Albümü

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny


En İyi Yeni Sanatçı

Olivia Dean


En İyi Rap Albümü

GNX — Kendrick Lamar


En İyi Afrika Müziği Performansı

“Push 2 Start” — Tyla


En İyi Global Müzik Performansı

“EoO” — Bad Bunny


En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

A Matter of Time — Laufey


En İyi Albüm Kapağı

Chromakopia — Tyler, The Creator


En İyi Geleneksel Country Albümü

Ain’t in It for My Health — Zach Top


En İyi Country Şarkısı

“Bitin’ List” — Tyler Childers


En İyi Country Solo Performansı

“Bad as I Used to Be (F1 the Movie’den)” — Chris Stapleton


En İyi Rap Şarkısı

“TV Off” — Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay


En İyi Melodik Rap Performansı

“Luther” — Kendrick Lamar & SZA


En İyi Rap Performansı

“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T ve Malice (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)


En İyi R&B Albümü

Mutt — Leon Thomas


En İyi R&B Şarkısı

“Folded” — Kehlani


En İyi R&B Performansı

“Folded” — Kehlani


Yılın Söz Yazarı

Amy Allen


Yılın Prodüktörü

Cirkut


En İyi Alternatif Müzik Albümü

Songs of a Lost World, The Cure


En İyi Rock Albümü

Never Enough, Turnstile


En İyi Rock Şarkısı

“As Alive as You Need Me to Be,” Nine Inch Nails


En İyi Rock Performansı

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello ve Adam Wakeman, ve II


En İyi Müzik Videosu

“Anxiety,” Doechii


Video yönetmeni: James Mackel


Video yapımcıları: Pablo Feldman, Jolene Mendes ve Sophia Sabella


En İyi Dans Pop Kaydı

“Abracadabra,” Lady Gaga


Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği

Sinners, Çeşitli Sanatçılar


Görsel Medya İçin En İyi Şarkı

“Golden,” KPop Demon Hunters


En İyi Dans/Elektronik Albüm

Eusexua, FKA twigs


En İyi Dans/Elektronik Kaydı

“End of Summer,” Tame Impala


En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı

“Defying Gravity,” Cynthia Erivo & Ariana Grande

