'Grammy' sahiplerini buldu

Müzik endüstrisinin en iyileri ve en parlak isimleri, son bir yılın en başarılı albüm ve performanslarını kutlamak üzere Los Angeles’ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri’nde bir araya geldi. Peacock Theater’da düzenlenen Grammy Ödülleri Premiere Ceremony’de dağıtılan 95 ödül sahiplerini buldu. Gecenin omurgasını, özellikle göç politikaları ve ICE karşıtı çıkışlar, 'göçmen emeği' vurgusu ve ABD’deki siyasi iklimin sahneye taşınması oluşturdu. İşte kazananların listesi...
Yılın Albümü
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Yılın Kaydı
“Luther” — Kendrick Lamar, SZA ile birlikte
Yılın Şarkısı
“Wildflower” — Billie Eilish
En İyi Pop Solo Performansı
“Messy” — Lola Young
En İyi Pop Vokal Albümü
Mayhem — Lady Gaga
En İyi Çağdaş Country Albümü
Beautifully Broken — Jelly Roll
En İyi Música Urbana Albümü
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
En İyi Yeni Sanatçı
Olivia Dean
En İyi Rap Albümü
GNX — Kendrick Lamar
En İyi Afrika Müziği Performansı
“Push 2 Start” — Tyla
En İyi Global Müzik Performansı
“EoO” — Bad Bunny
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü
A Matter of Time — Laufey
En İyi Albüm Kapağı
Chromakopia — Tyler, The Creator
En İyi Geleneksel Country Albümü
Ain’t in It for My Health — Zach Top
En İyi Country Şarkısı
“Bitin’ List” — Tyler Childers
En İyi Country Solo Performansı
“Bad as I Used to Be (F1 the Movie’den)” — Chris Stapleton
En İyi Rap Şarkısı
“TV Off” — Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay
En İyi Melodik Rap Performansı
“Luther” — Kendrick Lamar & SZA
En İyi Rap Performansı
“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T ve Malice (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
En İyi R&B Albümü
Mutt — Leon Thomas
En İyi R&B Şarkısı
“Folded” — Kehlani
En İyi R&B Performansı
“Folded” — Kehlani
Yılın Söz Yazarı
Amy Allen
Yılın Prodüktörü
Cirkut
En İyi Alternatif Müzik Albümü
Songs of a Lost World, The Cure
En İyi Rock Albümü
Never Enough, Turnstile
En İyi Rock Şarkısı
“As Alive as You Need Me to Be,” Nine Inch Nails
En İyi Rock Performansı
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello ve Adam Wakeman, ve II
En İyi Müzik Videosu
“Anxiety,” Doechii
Video yönetmeni: James Mackel
Video yapımcıları: Pablo Feldman, Jolene Mendes ve Sophia Sabella
En İyi Dans Pop Kaydı
“Abracadabra,” Lady Gaga
Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği
Sinners, Çeşitli Sanatçılar
Görsel Medya İçin En İyi Şarkı
“Golden,” KPop Demon Hunters
En İyi Dans/Elektronik Albüm
Eusexua, FKA twigs
En İyi Dans/Elektronik Kaydı
“End of Summer,” Tame Impala
En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı
“Defying Gravity,” Cynthia Erivo & Ariana Grande