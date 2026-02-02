'Grammy' sahiplerini buldu

Müzik endüstrisinin en iyileri ve en parlak isimleri, son bir yılın en başarılı albüm ve performanslarını kutlamak üzere Los Angeles’ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri’nde bir araya geldi. Peacock Theater’da düzenlenen Grammy Ödülleri Premiere Ceremony’de dağıtılan 95 ödül sahiplerini buldu. Gecenin omurgasını, özellikle göç politikaları ve ICE karşıtı çıkışlar, 'göçmen emeği' vurgusu ve ABD’deki siyasi iklimin sahneye taşınması oluşturdu. İşte kazananların listesi...

Yılın Albümü

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Yılın Kaydı

“Luther” — Kendrick Lamar, SZA ile birlikte

Yılın Şarkısı

“Wildflower” — Billie Eilish

En İyi Pop Solo Performansı

“Messy” — Lola Young

En İyi Pop Vokal Albümü

Mayhem — Lady Gaga

En İyi Çağdaş Country Albümü

Beautifully Broken — Jelly Roll

En İyi Música Urbana Albümü

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

En İyi Yeni Sanatçı

Olivia Dean

En İyi Rap Albümü

GNX — Kendrick Lamar

En İyi Afrika Müziği Performansı

“Push 2 Start” — Tyla

En İyi Global Müzik Performansı

“EoO” — Bad Bunny

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

A Matter of Time — Laufey

En İyi Albüm Kapağı

Chromakopia — Tyler, The Creator

En İyi Geleneksel Country Albümü

Ain’t in It for My Health — Zach Top

En İyi Country Şarkısı

“Bitin’ List” — Tyler Childers

En İyi Country Solo Performansı

“Bad as I Used to Be (F1 the Movie’den)” — Chris Stapleton

En İyi Rap Şarkısı

“TV Off” — Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay

En İyi Melodik Rap Performansı

“Luther” — Kendrick Lamar & SZA

En İyi Rap Performansı

“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T ve Malice (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

En İyi R&B Albümü

Mutt — Leon Thomas

En İyi R&B Şarkısı

“Folded” — Kehlani

En İyi R&B Performansı

“Folded” — Kehlani

Yılın Söz Yazarı

Amy Allen

Yılın Prodüktörü

Cirkut

En İyi Alternatif Müzik Albümü

Songs of a Lost World, The Cure

En İyi Rock Albümü

Never Enough, Turnstile

En İyi Rock Şarkısı

“As Alive as You Need Me to Be,” Nine Inch Nails

En İyi Rock Performansı

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning,” Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello ve Adam Wakeman, ve II

En İyi Müzik Videosu

“Anxiety,” Doechii

Video yönetmeni: James Mackel

Video yapımcıları: Pablo Feldman, Jolene Mendes ve Sophia Sabella

En İyi Dans Pop Kaydı

“Abracadabra,” Lady Gaga

Görsel Medya İçin En İyi Derleme Film Müziği

Sinners, Çeşitli Sanatçılar

Görsel Medya İçin En İyi Şarkı

“Golden,” KPop Demon Hunters

En İyi Dans/Elektronik Albüm

Eusexua, FKA twigs

En İyi Dans/Elektronik Kaydı

“End of Summer,” Tame Impala

En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı

“Defying Gravity,” Cynthia Erivo & Ariana Grande